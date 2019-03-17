سوريانو : سأثبت أنني صفقة ناجحة.. وواجبي إسعاد جماهير #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الهلال، الإسباني جوناثان سوريانو عن سعادته بتسجيل هدف الفوز ضد الأهلي اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال سوريانو خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية بعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم: “أنا واجبي منح الجمهور الفرح وإسعاده.. كانت المباراة صعبة، ولكن خرجنا بالانتصار”.

وعن تصريحه في المؤتمر الصحافي بأنه يحتاج إلى مباريات وأن الإصابة أبعدته، وسيُبرهن للجماهير بأنه صفقة ناجحة، علق سوريانو قائلًا: “صحيح.. ومركزي يجب أن أسجل أهدافا، وبالصدفة صرحت بذلك واليوم أُسجل هدف الفوز”.

وانتهت مباراة الهلال ضد الأهلي التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله جوناثان سوريانو بعد تمريرة مميزة من المتألق محمد الشلهوب.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.