سوريانو والشلهوب يعوضان غياب إدواردو وجوميز عن الهلال

المواطن - طارق سعد

يبدأ الكرواتي زوران ماتيتش مدرب الهلال، موقعة الأهلي ضمن كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بحزمة غيابات مؤثرة يتقدمهم البرازيلي إدواردو والدوليان عبدالله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد، مع تواجد الفرنسي جوميز هداف الفريق على دكة البدلاء بسبب عودته من فرنسا مساء السبت.

ومن المنتظر أن يقود الإسباني سوريانو هجوم الأزرق، على أن يعوض الخبير محمد الشلهوب غياب إدواردو في صناعة اللعب.

وانتعشت التدريبات الهلالية بعودة الظهير ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، حيث تمثل عودة الشهراني جبهة هجومية قوية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة وبدنية.

ويبدأ الهلال مواجهة الأهلي بحسب الأخبار الصحفية المتداولة، عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك والإسباني بوتيا وعلي البليهي وياسر الشهراني في خط الدفاع، محمد كنو والبيروفي كاريلو وسالم الدوسري ومحمد الشلهوب وناصر الدوسري في خط الوسط، الإسباني وسوريانو المهاجم الوحيد.