سيارة تدهس جنوداً إسرائيليين بالضفة الغربية

المواطن - متابعة

قال الجيش الإسرائيلي: إن فلسطينيين مشتبهاً بهم دهسوا بسيارتهم عدداً من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين، وإن القوات أطلقت النار على المهاجمين الثلاثة.

وأضاف الجيش في بيان أن اثنين من المهاجمين تم تحييدهما بعد أن “دهسوا عدداً من الجنود” وأن ثالثاً أصيب إصابة طفيفة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن اثنين من المهاجمين قُتلا بعد الهجوم.

ولم يعلق الجيش على حالة الجنود الذين دهستهم السيارة على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله الفلسطينية.

ونفَّذ فلسطينيون موجة من هجمات الدهس بالسيارات في أواخر 2015 وفي 2016، لكن وتيرة مثل هذه الهجمات انخفضت منذ ذلك الحين.