سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في معرض الرياض للكتاب

المواطن - واس

يعرض مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( سيرة ملك ) المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، شاشة ضخمة موضح عليها قصائد وصور وأهم ما نشر عنه في الإعلام منذ توليه – رحمه الله ـ أول مناصبه.

ويشاهد الزوار في الشاشة عدداً قديماً لصحيفة أم القرى أولى الصحف السعودية، نشر فيها قرار اتخذه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- وهو تعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيساً للحرس الوطني.

ويعرض الجناح صوراً تعكس اهتماماته – رحمه الله ـ بالفروسية من خلال حضوره لمهرجانات الفروسية، واشتمل الجناح كذلك على 781 أرشيفاً صحفياً لأهم الأخبار والقرارات التي اتخذت في عهده ـ رحمه الله ـ ومن أهم هذه القرارات دخول المرأة كعضو مجلس الشورى والبلديات.

ويوجد داخل الجناح أجهزة لوحية تعرض مجلات رقمية تضم 9 مواضيع نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ( الهاشتاق ) جميعها تتحدث عن سيرة الملك عبدالله، وأعماله وإنجازاته، إضافة الى تضمن الجناح صوراً نادرة للملك عبدالله .

ويمكن لزائر الجناح الاستماع إلى اللقاءات الإعلامية مع من عاصر عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعمل معه من أمراء و وزراء وقد وفرت باللغة العربية مترجمة إلى الإنجليزية.