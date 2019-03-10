سييرا: اسم #الاتحاد يكفي للمنافسة على جميع الألقاب

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب التشيلي لويس سييرا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يسعى للمنافسة على جميع البطولات، مُشددًا في الوقت ذاته على أهمية مباراة الوحدة الإماراتي غدًا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوحدة الإماراتي، يوم غد الاثنين، على استاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال سييرا: “وضعنا في الدوري المحلي لا يعني أن نسلم المنافسة على كأس الملك والبطولة الآسيوية، واسم الاتحاد يكفي للمنافسة على جميع الألقاب”.

وتابع المدرب التشيلي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأحد، قائلًا: “مباراة الغد تُمثل أهمية كبيرة لنا، وحضرنا من أجل الحصول على نقاطها”.

وأضاف: “الدعم الجماهيري والإداري هو السبب الأول في نجاحي مع الفريق في الفترة الماضية، بالإضافة إلى العناصر الممتازة الموجودة بالفريق”.

واختتم سييرا تصريحاته قائلًا: “وجود اللاعبين المميزين في الفريق سيُساعدنا على تجاوز ضغط المباريات”.

ويحتل الاتحاد المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه بدأ بشكل قوي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث نجح في الفوز على الريان القطري بنتيجة 5/1، ليتصدر مجموعته.