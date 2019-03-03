سييرا عن مباراة الاتحاد ضد الريان : سنعطي الآسيوية الاهتمام الذي تستحقه

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب التشيلي سييرا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، يوم غد الاثنين، في أولى مواجهات العميد بدور المجموعات.

وقال سييرا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الريان القطري: “أتمنى أن تكون الخيارات متعددة في اللاعبين الجاهزين، وعملية تدوير المشاركة بين اللاعبين أمر مهم جدًا خصوصًا في ظل الإصابات التي يُعاني منها الفريق”.

وتابع المدرب التشيلي حديثه عن مباراة الاتحاد ضد الريان القطري قائلًا: “طريقتي تعتمد على التوازن بين الهجوم والدفاع ويبقى الهجوم هو المفتاح الوحيد للانتصار وفريقنا يملك أسماء مميزة في هذه المراكز”.

وأضاف سييرا تصريحاته قائلًا: “نبدأ بطولة جديدة ونتطلع إلى أن تكون البداية في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري جيدة.. وسوف نعطي البطولة الآسيوية الاهتمام الذي تستحق”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نحن في مرحلة الاستشفاء بعد اللقاء الماضي في الدوري وسنواجه فريقًا جيدًا.. شاهدت مباريات الريان الماضية، ولكن الاتحاد الآن يقع تحت ضغط المباريات”.

واختتم سييرا تصريحاته قائلًا: “لم أكن أتمنى أن يلعب الاتحاد ضد الريان بدون الجماهير، وسوف نتعامل مع الوضع ونقدم الأداء المنتظر، وجماهير الاتحاد هي الداعم الأول للفريق”.

وتغيب جماهير العميد عن مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، تنفيذًا لعقوبة سابقة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عاقب الفريق بخوض مباراتين على أرضه بدون جماهير.