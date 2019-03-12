شاهد.. إدواردو يُسجل الهدف الأول في مباراة الهلال ضد الدحيل

المواطن - مروة نبيل

نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

ويلعب الهلال ضد الدحيل القطري الآن على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري اليوم، للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية، بعد فوزه على العين الإماراتي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق القطري في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الهلال ضد الدحيل اليوم، خاصة أنه تمكن من الفوز على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.