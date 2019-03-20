شاهد الصور.. تخريج 2393 طالبًا من تدريب الأمن العام بحضور وزير الداخلية

المواطن - شرف الروقي - تصوير: عبدالإله الخيبري

بحضور وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تم مساء أمس تخريج 2393 طالبًا من الدورات التأهيلية العسكرية في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وألقى مدير الأمن العام معالي الفريق أول خالد قرار الحربي كلمة شكر فيها سمو الوزير على رعايته حفد تخريج طلبة مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض والشرقية والقصيم، مبينًا اهتمام سموه بمنسوبي الأمن العام.

وأكد معالي الفريق أنه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتوجيهات سمو وزير الداخلية، فقد حرص الأمن العام بالاهتمام بالمتقدمين والعمل على تأهيلهم بدنيًّا وفكريًّا خلال عام دراسي كامل، وإلحاقهم بدورات تدريبية في مجالات أمن الطرق والمرور ودوريات الأمن وأمن الحج والعمرة وحماية المواقع.

وأوضح الحربي أنه قد بلغ خريجو هذا العام 5086 خريجًا يمثلون طلبة الأمن العام بمنطقة الرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وألقى كلمة الخريجين الطالب بسام حامد الرويلي، موجهًا الشكر والتقدير لتشريف سموه الكريم لحفل تخرجهم ومباركًا لزملائه الخريجين، مشيدًا بالخريجين وما تلقوه من تعليم نظري وتدريب عملي في مدينة التدريب.

وتم خلال الحفل عرض مهارات الخريجين التي أبدوا فيها المهارة العالية وفنون القتال والدفاع عن النفس والرماية ومهارة الاقتحام، والتي تثبت حسن تدريبهم وكفاءة أدائهم للاستعداد لمباشرة أعمالهم الميدانية.