شاهد الفيديو.. الملك سلمان يستمع لشرح مفصل من ولي العهد عن مشاريع الرياض الكبرى

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو، اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المشاريع الأربعة الكبرى التي أطلقها في الرياض، اليوم الثلاثاء، بـ86 مليار ريال.

وبين المقطع شرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخادم الحرمين الشريفين تفاصيل المشروعات، والتي تشمل حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء والمسار الرياضي، إضافة إلى مشروع الرياض آرت بتكلفة إجمالية 86 مليار ريال.

وتهدف المشروعات إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتباع أنماط صحية في الحياة، عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترًا، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.