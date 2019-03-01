شاهد بالصور.. إنقاذ مواطن سقط من مرتفع صخري في أملج‎

المواطن - تبوك

تمكن رجال حرس الحدود والدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك، من إنقاذ مواطن سقط من علو أحد المرتفعات الصخرية بمركز الشبعان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة أملج تمكنت من الوصول لشخص سقط من علو أحد المرتفعات الصخرية في أحد المتنزهات التابعة لمركز الشبعان، اليوم الجمعة 24/ 6/ 1440هـ، أثناء تجوله فيها، وتعرض لإصابة متوسطة وبعض الكدمات، حيث تم تقديم المساعدة الأولية، والاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر، وقد تم إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى أملج، وحالته مستقرة الآن، ولله الحمد.

وحث المتحدث الرسمي لحرس الحدود عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (994)، في الحالات الطارئة لا قدر الله.