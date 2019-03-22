شاهد بالصور.. احتفاء بيوم الشعر العالمي

المواطن - الرياض

تحت رعاية الأستاذ عبدالله بن حسن الكناني، المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، أقيمت مساء أمس الخميس احتفالية في فندق مداريم كراون بيوم الشعر العالمي الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

واحتفى المهرجان بالشاعر الدكتور غازي القصيبي بصفته الشخصية الرئيسة لهذا الاحتفال، من خلال عرض فيلم خاص عن سيرته الشخصية، وكذلك تم تكريم عدد من الشعراء الذين أثروا الساحة الثقافية والشعرية، وهم: عبدالله الصيخان المشرف العام على تحرير مجلة اليمامة وبديعة كشغري ومحمد الحربي ومحمد الدميني.

وقد قام ما يقارب عشرين شاعرًا ومؤلفًا بتوقيع كتبهم ودواوينهم، كما قدمت فرقة التخت الشرقي مقطوعات من الموشحات الأندلسية، وأدى الفنان حمزة محمد أغنيتين من كلمات القصيبي هما: “أجل نحن الحجاز” و”لورا”.

واشتمل الحفل أيضًا على معرض تشكيلي، وتم مشاركة عدد من الشعراء بقراءة قصائد مختارة من إنتاجهم.