شاهد بالصور.. تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض

المواطن - الرياض

وثقت مجموعة من الصور، ظهور اللوحة التعريفية التي تحمل تسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً بالرياض، باسم “طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

ويصل طول الطريق إلى 30 كيلومتراً، وهو أحد أهم طرق الرياض الحيوية، ويقع على امتداده مشروع “المسار الرياضي”، بمسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومنشآت رياضية وفنية وثقافية وترفيهية وبيئية، إضافة إلى مواقع استثمارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بتسمية الطريق باسم الأمير محمد بن سلمان، خلال اطلاعه على مشروع “المسار الرياضي”، أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أُعلن عن إطلاقها الثلاثاء الماضي.