شاهد بالصور.. وزارة الإعلام تكرم متقاعديها

المواطن - واس

تحت رعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، أقامت وزارة الإعلام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض اليوم حفل تكريم للمتقاعدين من منسوبيها، بحضور وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان.

وبدأ الحفل الذى أقيم بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم إبراهيم الجابر أكد فيها أن هذا الحفل يعد تتويجًا لما قدموه من جهد و عطاء يفخرون به، ويمثل خاتمة حسنة لعملهم، وتكريمًا يستشعرون معه بالاعتزاز والتقدير ، معربا عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.



ثم ألقى وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر الحجيلان كلمة، نقل فيها تحيات وتقدير معالي وزير الإعلام للمتقاعدين على مابذلوه من جهود طيلة فترة عملهم في الوزارة، راجيا لهم التوفيق.

وقدم الدكتور الحجيلان شكره وتقديره للمتقاعدين، مؤكدًا أنهم اسهموا مع زملائهم الذين على رأس العمل في تحقيق نقلات للوزارة.