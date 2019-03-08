شاهد #تحدي_عيال_عطيف يتصدر الترند بمقاطع طريفة ومواهب صغيرة

شاهد #تحدي_عيال_عطيف يتصدر الترند بمقاطع طريفة ومواهب صغيرة

2019/03/08
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أشعل لاعب كرة القدم السابق والمحلل الرياضي الحالي عبده عطيف أجواء تويتر في المملكة بعدما أطلق تحديا من نوع جديد عبر الإنترنت.
عبده عطيف طلب من متابعيه والراغبين في المشاركة بالتحدي تصوير مقطع فيديو وهم يركلون كرة القدم بشرط أن ترتد الكرة على زجاجة مياه صغيرة على الأرض واعدًا إياهم بهدايا قيمة.
وعلى الفور انتشرت مئات المقاطع التي تظهر مهارات الكثير في الفوز بالتحدي وإصابة الهدف بسهولة فيما فشل البعض في تحقيق ما طلبه منهم عطيف.
الطريف في الأمر أن وسم تحدي عيال عطيف تصدر الترند السعودي واحتشد بآلاف التغريدات الطريفة ومقاطع الفيديو الظريفة.

 

 



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