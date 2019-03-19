شاهد.. شخص يعتدي على جامع في قلوة وينام بداخله بشكل مقزز

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأحد جوامع محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة، ظهر خلالها اعتداء شخص على الجامع وذلك بالنوم داخله دون حسيب أو رقيب.

كما ظهر في الصور وضعه لفراش متسخ وقديم لأجل النوم، وكذلك ملابس معلقة على المكيف بشكل خاطئ، قد تتسبب في اندلاع حريق أو تماس كهربائي نتيجة هذا السلوك غير المنضبط.

وطالب متداولو الصور بتدخل الجهات المعنية والمختصة بمراقبة الجوامع والمساجد؛ والاهتمام بها؛ وبدورات المياه التي أيضاً يندى لها الجبين لكثرة الأوساخ والجراثيم والتي قد تنقل لمستخدميها العدوى والأمراض؛ مع ضرورة تنظيفها بشكل صحي وآمن ومستمر.