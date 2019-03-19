شاهد.. كيف ستنقل حديقة الملك سلمان الرياض إلى عام 2030

المواطن - الرياض

ستكون العاصمة السعودية الرياض على موعد مع نقلة نوعية إلى المستقبل الأخضر من خلال مشروع حديقة الملك سلمان التي ستكون إحدى أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13,4 كيلومتر مربع تمثل رئة حيوية للعاصمة الرياض.

وتشغل الحديقة موقعًا محوريًا يتوسط العاصمة الرياض ويربط 6 من محاورها الرئيسية، و5 من محطات شبكة القطار، و10 من محطات الحافلات، تيسر وصول 75% من السكان إليها خلال نصف ساعة.



تضم الحديقة المجمع الملكي للفنون بمساحة 400 ألف متر مربع يضم 3 صالات سينما، و4 أكاديميات فنية، و7 مسارح، ومركزًا ثقافيا تعليميًا للأطفال تسهم في تنمية ونهضة الحركة الفنية وتفاعل المجتمع معها. كما يضم مشروع حديقة الملك سلمان حدائق متخصصة بمساحة 400 ألف كيلومتر مربع، وواديا بمساحة 800 ألف كيلومتر مربع، ومساحات خضراء تشغل 6.4 مليون متر مربع، وعناصر مائية بمساحة 300 متر مربع، ومشاتل بمساحة 125 ألف متر مربع، والمسار الدائري للمشاة بطول 7.2 كيلومتر.