شخص لا يمكن رفض طلبه .. من هو؟

المواطن - الرياض

تبارى المواطنون في تحديد هوية الشخص الذي لا يمكنهم رفض طلبه لمكانته العزيزة لديهم وذلك عبر وسم بعنوان :” شخص لا يمكن رفض طلبه” الذي تصدر الترند السعودي.وتوزعت إجابات المشاركين في الوسم بين الأخ والأم والأب والصديق باعتبارهم أهم الأشخاص الذين لا يمكن الاستغناء عن وجودهم في الحياة أو التخلي عنهم مهما كانت الظروف.

الأخ هو السند

قالت المغردة صاحبة حساب “فتاة” : قيل في حُب الأخ .. هو ذلك الجبل الذي أسند عليه نفسي عند الشدائد .. كيف لا أحبه .. ورب الكون قال فيه : “سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ”.

الأم أول الأوطان

أما جعفر الزبيد فقال : السلام على أمي أول الأوطان وآخر المنافي.

وتابعت كاميليا : الحديث مع روح تحبها.. سعادة تغنيك عن الدنيا بكاملها.

وقال حاتم بن حرب: أمي فوق السَماء جنة .. وتحت السماء أمي .

كانت هذه إجابات بعض المغردين عن السؤال بالنسبة لك : من هو الشخص الذي لا يمكنك الاستغناء عنه شاركونا الإجابة في التعليقات.