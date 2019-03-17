شرطة الرياض تطيح بشابين استعرضا بالأسلحة النارية

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول، استعرضا بالأسلحة النارية بين أقرانهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، عن كشف هويتهما والقبض عليهما (مواطِنَينْ/ في العقد الثاني من العمر)، وقد اتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث شرطة الرياض “تحذر شرطة منطقة الرياض من مغبة التهاون في ذلك خصوصاً في أوساط النشء والمراهقين لما قد يؤدي لا سمح الله إلى عواقب وخيمة، وتؤكد في الوقت ذاته مضي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها سعياً لحفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل”.