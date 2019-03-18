شرطة بريطانيا تحقق بهجوم إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الأحد، فتح تحقيق في عمل إرهابي إثر هجوم بالسلاح الأبيض “مستلهم من اليمين المتطرف”، وقع مساء السبت في ستانويل بمنطقة سوراي جنوب شرق إنجلترا.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق البلاد في بيان: إنها تجري “تحقيقًا حول حادث وقع مساء السبت وأعلن أنه إرهابي، بعد اعتقال شخص يشتبه بارتكابه محاولة قتل والتعرض للنظام العام بدافع عنصري في منطقة سوراي”.

وأبلغت شرطة سوراي أن شخصًا مزودًا عصا بيسبول وسكين، يظهر سلوكًا عدوانيًّا ويطلق هتافات عنصرية، وبعد ذلك تم الإبلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.

واعتقل شخص في الـ50 من عمره ثم أوقف احتياطيًّا، فيما تم نقل الضحية (19 عامًا) إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، لكن حياته ليست في خطر.

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو في البيان: إن “الهجوم يحمل صفات حدث إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف، واعتبر بالتالي حادثًا إرهابيًّا”.

وأضاف أن “الشرطة عازمة على مكافحة كل أشكال الأيديولوجيا المتطرفة السامة التي قد تهدد الأمن العام”.

وأعلنت الشرطة البريطانية الجمعة تعزيز المراقبة حول مساجد البلاد، بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا.