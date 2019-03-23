شرطة عسير تضبط المعتدين على عامل محطة بنزين بالطعن والسلب

شرطة عسير تضبط المعتدين على عامل محطة بنزين بالطعن والسلب

2019/03/23
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - عسير

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير ، بأنه وبالإشارة لمقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن قيام شخصان بالإعتداء على عامل محطة بنزين وطعنه وسلبه ، فقد باشرت شرطة منطقة عسير بلاغاً عند الساعة ٢:٥٠ من فجر يوم الخميس ١٤٤٠/٧/١٤هـ عن تعرض عامل بمحطة بنزين للطعن من قبل أشخاص مجهولين وسلب مبلغ مالي منه ، وقد أسفرت اجراءات البحث والتحري بتوفيق الله عن القبض على المتهمين بالجريمة ، سعوديين إثنين بالعقد الثالث من العمر ، وتم إيقافهما ، ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها – والله الهادي إلى سواء السبيل



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