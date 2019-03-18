شرطة هولندا تطارد السيارة الحمراء لضبط مطلق النيران في ترام أوتريخت

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

قالت الشرطة إن رجلًا أطلق النار في مدينة أوترخت بوسط هولندا، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر.

وقالت شرطة أوتريخت إن ساحة في محطة ترام خارج وسط المدينة أُغلقت حيث كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتُظهر صور من المشهد ترامًا ثابتًا تحيط به مركبات خدمات الطوارئ.

وقد أشارت وسائل الإعلام الهولندية إلى احتمال وجود عدة مسلحين في عدد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء المدينة، وهو ما يفسر مطاردة الشرطة المستمرة لهم.

وأفاد شهود عيان بأن سبعة أشخاص على الأقل قد أصيبوا في إطلاق النار، لكن لم تُعرف ظروفهم بعد، وقال المركز الطبي بجامعة أوتريخت إنه أوجد مساحة كمستشفى للطوارئ لضحايا إطلاق النار.

وقالت شرطة أوتريخت إن ساحة 21 أكتوبر، وهي محطة ترام خارج وسط المدينة، قد تم تطويقها حيث كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

أفادت مصادر لشبكة “RTV Utrecht” بأن الشرطة تبحث عن سيارة حمراء، يعتقد بأنها هي التي استخدمها الجاني في فعلته.

ولم يتم الكشف حتى الآن، عما إذا كان الحادث له جذور إرهابية من عدمه، خاصة وأن الشرطة عجزت حتى الآن عن الإمساك بالفاعل.