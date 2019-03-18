شرفي نصراوي يدعم العالمي بـ5 ملايين ريال .. وآل سويلم: أمر غير مستغرب

المواطن - محمد سمعه

قدم إبراهيم بن عبدالله المهيدب، عضو شرف نادي النصر، دعمًا ماليًّا للعالمي قدره خمسة ملايين ريال في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إبراهيم المهيدب واصل دعمه للنصر بتقديمه خمسة ملايين ريال بعدما سبق له دعم العالمي بمبلغ مالي قدره 4 ملايين ريال في مناسبات ماضية، بالإضافة إلى تكفله من قبل بشراء كافة تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الثاني من نوفمبر الماضي.

وعلى الفور رد سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر على دعم إبراهيم المهيدب قائلًا: أشكر أخي الغالي إبراهيم المهيدب على دعمه غير المستغرب والسبّاق دائمًا لناديه النصر بتقديمه 5 ملايين ريال، أبو حمد وقفاته مشهودة مع العالمي.

وكان نادي النصر تمكن من الفوز على الوحدة في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برباعية دون رد أول أمس السبت في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.