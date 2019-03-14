شركة تثير الجدل باستخدام مليون صورة دون إذن أصحابها

المواطن - متابعة

جمعت شركة “آي بي إم” مليون صورة من خدمة مشاركة الصور الشهيرة “فليكر” في شهر يناير، بهدف تحسين تقنية التعرف على الوجوه التي تطورها، ولكنها تعرضت للانتقاد لأنها استخدمت تلك الصور دون إذن من أصحابها.

ولكن يعتقد البعض أنه يجب ألا تُنتقد، نظراً لكون كل الصور التي استخدمتها الشركة حُمِّلت إلى فليكر بموجب ترخيص “المشاع الإبداعي”، الذي يسمح للآخرين باستخدامها دون دفع رسوم الترخيص، وأحياناً للاستخدام التجاري.

ومع ذلك، قالت “آي بي إم” إنها ستزيل أي صور من المجموعة بناءً على طلب من صاحب الصورة، ولكن يتطلب ذلك أن يقوم المصورون بإرسال روابط الصور التي يرغبون في إزالتها إلى الشركة بالبريد الإلكتروني. ولكن الأمر لن يكون سهلاً على أصحاب الصور التي استخدمت، إذ لم تكشف “آي بي إم” عن أسماء المستخدمين لأي مستخدم قامت بسحب الصور من حسابه.

كما أن الصور الموجودة في مجموعة بيانات “آي بي إم” لا تتضمن أسماء المستخدمين أو أسماء الموضوعات، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تحديد هوية الأشخاص في الصور.