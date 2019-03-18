شركة صدارة للكيميائيات توفر وظائف لحملة الدبلوم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مهندس صيانة أول، ومهندس أول التكلفة، ومهندس أول التخطيط ولجدولة، ومفتش أول)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس صيانة أول (Maintenance Engineer I) (وظيفتان):

– درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية.

– خبرة أكثر من 5 سنوات.

2- مهندس أول التكلفة (Sr. Cost Engineer):

– درجة بكالوريوس في أي تخصص هندسي.

– خبرة لا تقل عن 11 سنة.

3- مهندس أول التخطيط ولجدولة (Sr. Planning & Scheduling Engineer):

– درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو أي تخصص هندسي.

– خبرة لا تقل عن 11 سنة.

4- مفتش أول (Sr. Inspector):

– دبلوم لمدة سنتين في الميكانيكية أو ما يعادلها.

– خبرة لمدة سبع سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا