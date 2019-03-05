شعبة إسكان قوى الأمن توفر وظائف على بند التشغيل والصيانة

المواطن - شرورة

أعلنت شعبة إسكان قوى الأمن بمحافظة شرورة توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة، للعمل بالمسميات التالية (مُحاسب، ومُهندس كهربائي)، واشترطت الشعبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحاسب (وظيفة واحدة):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

2- مُهندس كهربائي (وظيفة واحدة):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/06/28هـ ولمدة شهر من تاريخه.

طريقة التقديم:

– فعلى من يجد في نفسه الكفاءة التقدم بطلبه خلال الفترة الموضحة أعلاه خلال أوقات الدوام الرسمي إلى:

– شعبة إسكان قوى الأمن بمحافظة شرورة.