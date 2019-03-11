شفاه نجوم الغناء العربي والعالمي تُطلق النشيد الرسمي لـ الأولمبياد الخاص

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، عن أن نجوم الغناء العربي والعالمي سيُطلقون النشيد الرسمي للدورة الأولمبية، يوم الخميس، خلال حفل افتتاح الدورة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ومن المقرر مشاركة المطرب المصري تامر حسني والمطربة الكندية أفريل والمطربة السورية أصالة نصري والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب الشهير لويس فونسي من بورتوريكو وصاحب أغنية DESPACITO في غناء النشيد الرسمي لدورة الألعاب العالمية في الأولمبياد الخاص، والذي يحمل اسم “Right Where I’m Supposed To Be”.

ويذكر أن النشيد الرسمي للدورة الأولمبية سيكون باللغة الإنجليزية، مع وجود مقطع صغير باللغة الإسبانية للمطرب فونسي؛ كونه يتحدث الإسبانية بطلاقة.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

وسيشارك في الدورة 194 دولة يُمثلهم 7500 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى مشاركة 10000 منافس من أجل خوض السباقات في 24 رياضة.

وكانت مراسم تسليم شعلة الألعاب الأولمبية لدولة الإمارات أُقيمت في معبد زابيون في مدينة أثينا اليونانية.