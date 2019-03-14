صافرتان سلوفينية وأوزبكية لمباراتي اليوم بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراتي اليوم في افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسيُدير الحكم السلوفيني دامير سكومينا مباراة الفيصلي والقادسية كحكم ساحة، وسيساعده الحكم جور برابروتنيك وروبيرت فوكان، بينما سيكون الحكم الوطني تركي الخضر كحكم فيديو والحكم فيصل البلوي كحكم رابع.

أما الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف فسيدير مباراة التعاون والفتح في بطولة الدوري، وسيعاونه كلٌّ من أوسمانوف أليشير وسيدوروف أليكساندر، بينما سيكون الحكم فينسيل توث هو حكم رابع وسيتولى الحكم المجري فيكتور كاساي مراقبة تقنية الفيديو خلال المباراة.

ويذكر أن مباراة الفيصلي والقادسية تُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، أما مباراة التعاون والفتح فسوف تُقام في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تُختتم يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري بلقاء بين ناديي الهلال وأحد.