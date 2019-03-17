صحة المدينة المنورة تعلن بدء التقديم على الوظائف الموسمية لموسم العمرة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بدء التقديم على الوظائف الموسمية لعام 1440هـ (لموسم العمرة)، للعمل بالمراكز الصحية بالمنطقة المركزية ومستشفى الأنصار خلال الأشهر من شهر رجب الحالي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب طوارئ.

2- فني تمريض.

3- فني تعقيم.

4- سائق.

5- فني إسعاف وطوارئ.

6- طبيب عام.

7- فني أشعة.

8- فني صيدلي.

9- حارس.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/07/10هـ.

طريقة التقديم:

– من تنطبق عليه الشروط التوجه بتقديم طلبه إلى:

– إدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة – بصحة المدينة المنورة.

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