صحة المدينة المنورة تكشف تفاصيل واقعة طفلة مستشفى ينبع

المواطن - المدينة المنورة

كشفت صحة منطقة المدينة المنورة تفاصيل واقعة التعامل مع الطفلة التي دخلت مستشفى ينبع العام، وحقيقة المطالبة بنقلها إلى مستشفى متخصص، بحسب المتداول.

وقالت صحة المدينة المنورة: إنه تم التعامل مع هذه الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث حضرت الطفلة إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه بالتهاب سحائي، وتم التعامل مع الحالة وفق الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، مشددةً على أن المستشفى يواصل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة.

وتابعت أن صحة وسلامة جميع المرضى من أولى الأولويات التي تحرص عليها، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة في حال وجود أي تقصير متعلق بخدمة المرضى، ولاسيما الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب سرعة التدخل وتقديم الخدمة الفورية.