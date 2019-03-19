صحة عسير تعلن تشغيل 4 مراكز مناوبة جديدة

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أعلنت صحة عسير البدء في تشغيل ٤ مراكز صحية مناوبة في عدد من المحافظات والمراكز، لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المنطقة.

وبينت صحة عسير أن المراكز المناوبة التي اعتمد تشغيلها شملت: مركز صحي محايل، وبحر أبو سكينة، وقنا، وذلك للعمل حتى منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، بينما يواصل مركز صحي محايل العمل يومي الجمعة والسبت من الخامسة مساءً حتى الساعة ١٢ صباحاً ، وتشغيل العيادات المستعجلة في مستشفى محايل العام خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء إلى السابعة صباحاً، إلى جانب عملها في يومي الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة.

وأوضحت صحة عسير أنه تم كذلك تشغيل مركز صحي طريب للعمل في الفترة المسائية حتى منتصف الليل يومياً .

يذكر أن صحة عسير شغلت خلال الأسابيع الماضية 8 مراكز مناوبة في مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الأولية للمستفيدين على مدار الساعة.