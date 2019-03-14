صحفي يصدم جمهور #الهلال ويتوقع مدة غياب كارلوس إدواردو

المواطن - محمد سمعه

قال حمد الصويلحي الصحفي والإعلامي الرياضي إنه يتوقع غياب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال عن مباريات الزعيم لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

وتحدث حمد الصويلحي في برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” قائلًا: أتوقع غياب كارلوس إدواردو لمدة ثلاثة أسابيع عن نادي الهلال، خاصة أن الإصابة هي تمزق، ولكن الحكم النهائي سيكون بعد إجراء الأشعة يوم الخميس.

وكان البرازيلي كارلوس إدواردو أُصيب خلال مباراة الهلال والدُحيل القطري في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث أعلن الهلال إصابة نجمه البرازيلي في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب كارلوس إدواردو بعد توقيع الفحص الطبي عليه.

ويذكر أن كارلوس إدواردو كان تألق في مباراة الهلال والوحدة والتي أقيمت في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن كارلوس إدواردو تألق وسجل الهدف الأول للهلال في شباك الدُحيل أول أمس الثلاثاء.

وسيواجه الهلال فريق أحد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 23 مارس الجاري.

ويستعد الزعيم لمواجهة النادي الأهلي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.