صحيفة برتغالية تكشف هوية مدرب المنتخب السعودي الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشفت صحيفة OJOGO البرتغالية عن هوية المدرب القادم للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويتولى حاليًّا المدرب الوطني يوسف عنبر تدريب المنتخب السعودي مؤقتًا في مباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وقالت صحيفة OJOGO البرتغالية: إن المدرب القادم للأخضر سيكون المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيفكر في ضم جورجي جيسوس لتدريب الأخضر وبناء مشروع المنتخب عليه خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن المنتخب السعودي منذ تألقه في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، لم ينجح في تقديم أي مستوى أو أداء مقنع، سواء تحت قيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا أو مواطنه خوان أنطونيو بيتزي.

وسبق للمدرب جيسوس تدريب ناديي بنفيكا وسبورتينج لشبونة في البرتغال قبل رحيله إلى السعودية لتدريب الهلال.

وكان الأخضر تعرض للخسارة بالأمس من منتخب الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء ودي.