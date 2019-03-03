صحيفة روسية: الكرملين قرر التخلص من بشار الأسد

المواطن - متابعة

فجَّرت صحيفة “سفوبودنايا بريسا” الروسية، مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في التأكيد على أن “الكرملين” قرَّر التخلص من رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقالت الصحيفة في تقريرٍ لها: “إن تنامي النفوذ الإيراني سيؤدي إلى تقليص النفوذ الروسي، مما دفع روسيا لممارسة بعض الضغط على إيران من حيث تقليص قواعدها في سورية وسحب قواتها من الحدود الجنوبية لسورية”.

وأضافت الصحيفة أن الأسد، موالي لإيران بنسبة 90%، وتسعى روسيا لخلق ثقل مواز لذلك، وارتأت في سهيل الحسن الرجل المناسب، فهو مشهور داخل وخارج سورية، سميت بـ(قوات النمور).

وتابعت الصحيفة: “بدأ القلق على ما يبدو لدى (الأسد) من نمو نفوذ (النمر)؛ لذلك، ولم يعد (سهيل) ضروريًا لاقتراب السلام، والأغرب أنه استبعد ولم يعيَّن في أي منصب هام؛ تقديرًا لجهوده”.

وختمت الصحيفة الروسية بقولها “لكن يبقى (النمر) في موقع اهتمام روسي لأنهم يرون فيه بديلًا للأسد وهنا ليس المقصود أن يكون الرجل الأول ولكن يمكن أن يكون قائدًا للجيش المحدَّث الذي يسعى فيه المستشارون الروس لإعادة بنائه”.