صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

2019/03/24
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1995
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس سلامة الأصول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة علوم المواد)، أو ما يعادلها.

. محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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