صدمة ثانية مُدوية لـ ريال مدريد بعد الإقصاء الأوروبي

المواطن - محمد سمعة

أكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد سيغيب عن صفوف النادي الملكي لمدة شهرين بعد الإصابة والتي تعرض لها في مباراة أياكس أمستردام الهولندي بالأمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن التشخيص الطبي لإصابة فينسيوس جونيور أكد وجود تمزق في أحد أربطة قدمه اليمنى، مع وجود تقدير طبي بغيابه لمدة شهرين عن مباريات الريال، مما يعني غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن اللاعب فينسيوس يواجه خطر عدم المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس كوبا أميركا والتي تُقام في شهر يونيو المقبل في دولة البرازيل.

وكان ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من نادي أياكس برباعية مقابل هدف في المباراة والتي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

وأصبح المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مُهددا بالإقالة من تدريب ريال مدريد بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى من دور الـ16 منذ نسخة عام 2009.