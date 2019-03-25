صرف الدفعة الـ17 من حساب المواطن في هذا الموعد.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

لم يتبق سوى 15 يوماً فقط على موعد صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة لها يوم 10 أبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للدفعة الـ18 عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر هذا الرابط هنا

ويتم صرف الدعم يوم 10 من كل شهر حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف يوم 10 إجازة رسمية.

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة الـ16

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).