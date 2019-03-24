صرف 19.000.000 ريال مكافآت لطلاب تعليم محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم الدراسية بمبلغ إجمالي أكثر من (19000000) تسعة عشر مليون ريال لشهر رجب للعام الدراسي الحالي وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات غدًا.

وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة لحرصه، ومتابعته وإلى معالي وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم مدير التعليم خالص شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها وقسم تقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.