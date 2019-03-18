صندوق الاستثمارات العامة يمدد فترة التقديم لبرنامج تطوير الخريجين

المواطن - الرياض

قرر صندوق الاستثمارات العامة مد فترة التقديم لبرنامج تطوير الخريجين لعام 2018 نظرا لكثرة الإقبال ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن.

وقال الصندوق : لكثرة الاستفسارات وطلبات التمديد لفترة التقديم في برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين؛ تم تمديد فترة التقديم حتى تاريخ 25 مارس.

ويعد برنامج تطوير الخريجين مبادرة مميزة بمعايير عالمية تهدف لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، ويتيح للمتدربين فرصة تطبيق المهارات في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

1- مسمى البرنامج (برنامج تطوير الخريجين 2019م).

2- مدة البرنامج (يمتد لعشرة أشهر).

3- المسارات التالية (المسار العام – المسار الاستثماري – مسار إدارة المشاريع – المسار العقاري).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

3- الالتزام الكامل بالبرنامج.

4- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو وجود خبرة لا تتجاوز سنة واحدة فقط.

5- لا بد أن تكون الجامعة مُعتمدة من قبل وزارة التعليم.

6- وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حالة كانت الدراسة خارج المملكة.

7- في حال كان الطالب متخرجاً حديثاً ولا يزال في انتظار صدور شهادة التخرج لا بد من تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة.

9- المعدل التراكمي (3.5 من أصل 4) أو (4.5 من أصل 5) أو (5.5 من أصل 7) أو (8.5 من أصل 10) أو (90% من أصل 100%).

الطلبات:

1- شهادة التخرج (آخر شهادة تم الحصول عليها).

2- بطاقة الهوية الوطنية.

3- وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حالة كانت الدراسة خارج المملكة.

4- سيرة ذاتية محدّثة.