صورة فضحته.. عقوبة غريبة لطبيب خصّب قرابة 50 امرأة!

المواطن - متابعة

نال طبيب خصوبة سابق من ولاية إنديانا الأمريكية عقوبة غريبة، وهي السجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بعدما تبين أنه والد 48 طفلًا من مريضاته السابقات.

وبحسب صحيفة “The Atlantic”، فطبيب الخصوبة، دونالد كلاين، استخدم سائله المنوي لتخصيب مريضاته منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، وأخبرهن أن أفراد الطاقم الطبي هم الذين تبرعوا بحيواناتهم المنوية (في ذلك الوقت لم يكن هناك بنوك للحيوانات المنوية).

وأكد الطبيب لمريضاته في ذلك الوقت أن الحيوانات المنوية المأخوذة من شخص واحد، لا تستخدم أكثر من 3 مرات.

وملأ كلاين، الذي تقاعد عن العمل عام 2009، عيادته بصور الأطفال الذين ولدوا بمساعدته خلال فترة عمله.

وبدأ أبناء طبيب الخصوبة عام 2014 بالعثور على “إخوة” لهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي منتديات الأشخاص الذين ولدوا من مانحي حيوانات منوية غرباء، بحسب روسيا اليوم.

وأصبحت الأمريكية يعقوبة بالارد، أول من اكتشف ما فعله الطبيب أثناء معالجة النساء “العقيمات” وقتها، حيث عثرت على أخت بيولوجية لها تشبهها إلى حد كبير.

وأجرت المرأتان فحصًا للحمض النووي فتأكدتا من أنهما أختان من “أب” واحد، وبعد فترة، اكتشفت الفتاتان على موقع إلكتروني خاص وجود 4 إخوة لهما.

وارتفع عدد أطفال كلاين، الذين أجروا فحص الحمض النووي، ليصل إلى 48 شخصًا، فيما اعترف الطبيب كلاين لأطفاله الـ48 بأنه خصب زهاء 50 امرأة من سائله المنوي، ومن ثم دمر كل السجلات المتعلقة بذلك.