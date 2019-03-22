صورة مسؤول عراقي مبتسم في المشرحة تستفز أهالي ضحايا العبارة

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يبحث فيه ضحايا العبارة العراقية التي غرقت أمس في نهر دجلة عن بصيص من أمل في العثور على ذويهم أحياء، أثارت صورة مستفزة لمحافظ نينوى غضب الكثير من العراقيين.

الصورة التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل أظهرت المحافظ مبتسما فيما كان الوجوم والحزن يخيم على وجوه كل الموجودين حوله.

وأعلنت الداخلية العراقية ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة في نهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص بينهم 61 امرأة فيما أكدت مصادر ميدانية أن عدد الضحايا وصل الى 106 بعد العثور على جثث أخرى على شاطئ النهر.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي،أعلن، أثناء زيارته إلى الموصل، أمس، الحداد العام في جميع أنحاء العراق في السفارات والممثليات العراقية في الخارج لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس، معربا عن التعازي لذوي الضحايا باسم جميع العراقيين.

من جانبه قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن حادثة غرق العبارة في الموصل التي راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال والرجال، “لن تمر دون محاسبة عسيرة للمقصرين”.

وقالت إدارة جزيرة الموصل السياحية، في بيان في وقت سابق، إن “سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها”.