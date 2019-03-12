صور.. أطفال عسير المعوقين يشاركون رجال الدفاع المدني الاحتفال بيومهم

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

زار فريق من الدفاع المدني، اليوم، مركز جمعية الأطفال المعاقين بعسير وذلك لإقامة برنامج توعوي لأطفال ومنسوبي ومنسوبات المركز، وتضمن البرنامج فقرات توعوية وتدريب للأطفال شمل العديد من الأركان التعريفية كركن السلامة، والحريق والإطفاء الوهمي، وركن مجسم رجل الإطفاء، والركن الفني الذي ضم كتيبات عن أدوات السلامة (ألون وأتعلم)، بالإضافة إلى عروض مرئية على السبورة التفاعلية عن رجال الدفاع المدني وما يقومون به من جهود وتضحيات ميدانية، وتجول الأطفال في الأركان التوعوية المصاحبة للحفل والتعرف على أدوات السلامة وكيفية استعمالها والتدرب عليها والاستماع إلى إرشادات وقائية قدمها فريق الدفاع المدني المشارك.

من جهته ثمن مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني لفريق الدفاع المدني مشاركتهم ومبادرتهم الإنسانية، مشيراً إلى أهمية تعليم وتدريب هذه الفئة التي تعد من الفئات الرئيسية والمستهدفة بالحملات والفعاليات التوعوية التي تنظمها الجمعية لكافة المناسبات والأيام العالمية، كما أنها تعتبر واحدة من أهم فئات وشرائح المجتمع التي نكن لها كل التقدير والاحترام ومن الواجب على كافة الجهات إشراكها في أنشطتها والاهتمام بها ودعمها.