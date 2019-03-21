صور.. أمير حائل يزور محافظة بقعاء ويتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين

المواطن - الرزني حماد - حائل

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، محافظة بقعاء اليوم الخميس، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل والأستاذ / عادل بن صالح آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل.

وصاحبهم في هذه الزيارة العديد من مديري وزارات المنطقة ورؤساء المراكز وعدد من الوجهاء وكان في استقبالهم الأستاذ / سعد التركي محافظ محافظة بقعاء وجمع غفير من الأهالي الذين تشرفوا بالسلام واستقبال ضيوف المنطقة.

وانتقل سمو الأمير من مركز الإمارة إلى مستشفى بقعاء العام لتفقد بعض الخدمات ومن ثم توجهوا إلى مقر الحفل في مقر احتفاليات بلدية بقعاء حيث كان تم في بداية الحفل تلاوة آيات من كتاب الله الكريم وألقى عدد من الشعراء قصائد ترحيبية.

وألقى سمو أمير المنطقة كلمة وقال فيها ( عتبي على من يقول أهلنا تمنيت قوله أهلكم فأنتم أهلنا ونحن بخدمتكم وسنوفر كل ما تريدون فالقيادة حريصة كل الحرص على تحقيق كل متطلباتكم ) ومن ثم تفضل الضيوف على وليمة الغداء وفي نهاية الحفل كانت هناك عرضة توديعية وبعدها غادر سموه وصحبه الكرام في حفظ الله سبحانه .