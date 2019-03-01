صور.. أمير عسير يتفقد تثليث ويزور ابن عبود في منزله

المواطن - سعيد آل هطلاء - تثليث

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن جميع محافظات المملكة هي محل اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – كونها الذراع التنموية لكل المناطق، مشدداً على أهمية دراسة وضع المحافظات وتلمس احتياجاتها ومتابعة مشاريعها وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المواطنين والمقيمين فيها.

وأوضح أمير عسير أن جولاته التفقدية تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسموه ولي عهده الأمين ، عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – للقيام بتلمس احتياجات المواطنين في أماكنهم وزيارتهم ، وتفقد أحوالهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جولاته لكافة محافظات ومراكز المنطقة مستمرة ولن تتوقف بإذن الله – وذلك من أجل الوقوف على ما يقدم للأهالي في تلك المحافظات ومتابعة كل ما يعود عليهم بالخير والفائدة .

جاء ذلك خلال زيارة لمحافظة تثليث أول من أمس الأربعاء والتي التقى خلالها مشايخ القبائل والأعيان والمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم واعداً بتحقيقها.

كما ناقش خلال الزيارة احتياجات المحافظة مع المسؤولين‬ من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، وناقش أيضا سبل تعزيز‬ الاستثمار بالمحافظة مــع عـــدد‬

‫من رواد ورائدات الأعمال، فيما اطلع على مبـادرات الشباب النوعية وعقد سموه لقاءً مع ‫ قــادة‬ المدارس ،كما شرف حفل أهالي محافظة تثليث بهذه المناسبة .

بعد ذلك توجه إلى مستشفى ‬تثليث العــام واطلع علـى ســيـــر العمل فيه وزار عـــددا من المــرضى المنومين في المستشفى .

وفي ختام زيارة أمير عسير لمحافظة تثليث قام بزيارة للشيخ سعود ‬‫بن ذيب بن نايف بن عبود شيخ شـمـــل آل مسعـــود الجحـــادر قحطـــان ، وذلك بمنزله في محافظة تثليث .