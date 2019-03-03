صور.. أمير عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

المواطن- فهد القحطاني- أبها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم، فعاليات “اليوم العالمي للدفاع المدني 2019” بالمنطقة تحت شعار “سلامة الأطفال غايتنا”وذلك في مركز تدريب الدفاع المدني بالمحالة بأبها.

وفور وصول سموه مقر الحفل، اطلع على نماذج من آليات ومعدات وتجهيزات الدفاع المدني التي تستخدم في الحوادث المختلفة, إلى جانب العديد من العروض لمهارات الإنقاذ والتدخل السريع التي يطبقها رجال الدفاع المدني.

بعد ذلك شرّف سمو الأمير تركي بن طلال الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة، الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي كلمة أوضح خلالها أن مشاركة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ومثيلاتها من مديريات الدفاع المدني في المناطق الأخرى في الاحتفال بهذا اليوم تأتي للتأكيد على أهمية تعزيز إجراءات سلامة الأطفال وتوعية الأسرة بأهمية الانتباه لهم وتوجيههم نحو التعامل الآمن في المنزل أو المدرسة والأماكن العامة وتعويدهم على اتباع تعليمات ومتطلبات السلامة في كافة المواقع التي يتواجدون بها.

وأضاف أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تسعى لترسيخ مفاهيم السلامة لدى الأسرة وما يتبعها من حزم توعوية ينادي بها جهاز الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الشراكة المجتمعية.

وبيّن اللواء آل كاسي أنه ستقام العديد من المعارض التوعوية في كافة محافظات المنطقة تستهدف شرائح المجتمع كافة, تقدم من خلالها العديد من المحاضرات التوعوية والورش التدريبية والعروض والمسابقات وتوزيع المطويات والمنشورات للزوار والمشاركين, للتعريف بالعديد من المخاطر وكيفية الوقاية منها سعيًا للحفاظ علي الأرواح والممتلكات بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

عقب ذلك افتتح أمير عسير الحملة التثقيفية الإعلامية لأهمية كاشف الدخان, تحت شعار “كاشف الدخان لك أمان”, والتي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني بعسير ابتداءً من اليوم وتستمر لمدة 4 أسابيع بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية المنزلية, ثم شاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا عن جهود الدفاع المدني في موجهة الكوارث.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير الجهات المشاركة في إنجاح الفعاليات لهذا العام, كما تسلّم سموه هدية تذكارية من مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير بهذه المناسبة.