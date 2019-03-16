صور.. إصابة 7 أشخاص في تصادم مروع على طريق النبقية بالقصيم

صور.. إصابة 7 أشخاص في تصادم مروع على طريق النبقية بالقصيم

2019/03/16
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

وقع حادث تصادم مروع، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق النبقية بالنفود، شرقي منطقة القصيم؛ ما تسبب في إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة.

وأوضح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أنه في تمام الساعة 00:34 بتوقيت مكة المكرمة، تلقت غرف العمليات بلاغاً بوقوع حادث سير بالنبقية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

وأشار الجعثين إلى أن 4 فرق إسعافية تحركت إلى موقع الحادث، من الهلال الأحمر، مع بقية الجهات الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى تواجد القائد الميداني بالموقع؛ لافتاً إلى أنه إسعاف حالة وحيدة، بموقع الحادث، فيما نقلت 6 حالات إلى كل من مستشفى الأسياح العام، وبريدة المركزي، 4 منهم إصابة متوسطة، و2 إصابتهما طفيفة.



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