صور.. إصابة 7 أشخاص في تصادم مروع على طريق النبقية بالقصيم

المواطن - القصيم

وقع حادث تصادم مروع، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق النبقية بالنفود، شرقي منطقة القصيم؛ ما تسبب في إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة.

وأوضح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أنه في تمام الساعة 00:34 بتوقيت مكة المكرمة، تلقت غرف العمليات بلاغاً بوقوع حادث سير بالنبقية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

وأشار الجعثين إلى أن 4 فرق إسعافية تحركت إلى موقع الحادث، من الهلال الأحمر، مع بقية الجهات الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى تواجد القائد الميداني بالموقع؛ لافتاً إلى أنه إسعاف حالة وحيدة، بموقع الحادث، فيما نقلت 6 حالات إلى كل من مستشفى الأسياح العام، وبريدة المركزي، 4 منهم إصابة متوسطة، و2 إصابتهما طفيفة.