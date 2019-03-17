صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين

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أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورو نوجروهو، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم بابوا، الواقع شرق البلاد مؤخرًا، 59 مصابًا، إضافة إلى 50 قتيلاً.

وقال نوجروهو: إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية.

ورجح نوجروهو، احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليًا في مراكز إيواء مؤقتة.

يشار إلى أن منطقة سينتاني القريبة من العاصمة الإقليمية جايابورا، تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.