صور.. استعادة 1.7 مليون م2 من الأراضي الحكومية في عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، حفظه الله، لسعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بضرورة المحافظة على الأراضي العامة وتقصي الحقائق حيال جملة من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها و بمساحات شاسعة بطرق غير نظامية بهدف الاستيلاء على أملاك الدولة المرافق البلدية.

وتنفيذاً لذلك تم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة أراضي الدولة والتي تدخل ضمن حدود إشراف وصلاحيات أمانة المنطقة، باشر سعادة أمين منطقة عسير ووقوفه شخصياً على هذا الموقع صباح اليوم، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى باستعادة الجزء التابع لبلدية الواديين – بمساحه قدرها مليون وسبعمائة متر مربع وعلى طريق محوري رئيسي، بمشاركة شرطة منطقة عسير ممثلة في إدارة الضبط الإداري.