صور.. افتتاح مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساء

المواطن - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, بتميز مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم للنساء بتوطينها 100% ، مفتخراً سموه بذلك ومثل هذه المنجزات الحضارية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، التي يتولها بنات الوطن ويقمن على هذه المدرسة بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير منطقة القصيم اليوم، مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساء، في المدينة الجامعية بالمليداء، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.

ونوه سموه بما شاهده خلال زيارته للمدرسة وتجوله بما تحتويه من أجهزة وموفرات الخدمة الحديثة، وتسهيلات لخدمة المواطنات في توفير حضانة للأطفال وعيادة طبية ليستخرجن رخصهن في أسرع وقت ممكن، لافتاً سموه الانتباه إلى أنه لايوجد مثل هذه الأجهزة وهذه التجهيزات والتقنية التي هي على أعلى مستوى في دول عربية شقيقة سبقتنا بالتجربة ، مقدماً جزيل شكره للقيادة الرشيدة، كما شكر معالي مدير الجامعة وزملاءه وكلاء الجامعة ومن قاموا على هذا الأمر ، ولمدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي وزملائه في مرور المنطقة ، وللجميع ممن قاموا على هذا المنجز الحضاري.

وقال سموه : “مايجعلني أعتز كثيراً في هذا المنجز كونه بأيدي أخواتنا من بنات الوطن وهن متمسكات بثوابتهن وما أمر الله لهن من الستر ، حتى يصبحن قدوةً لبنات الوطن ، لافتاً الانتباه إلى أن الستر والتمسك بالثوابت الشرعية لايمنع من أن يقمن بالمشاركة في العملية التنموية للوطن في عدة مجلات ، مفيداً سموه أن المنطقة مكنت المرأة في عدة مجالات, حيث أصبح منهن مستشارات في مجلس إمارة المنطقة ، وفي مجلس الفتيات ، وغيرها من المجالات ، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للجميع ، مقدماً الشكر لكل من عمل واجتهد من أبناء وبنات الوطن ليلاً ونهاراً لتحقيق هذا المنجز الذي تحقق خلال 8 أشهر في تجهز وتهيئة مدرسة تعليم القيادة للنساء في جامعة القصيم.

بعد ذلك أزاح سموه الستار عن حجر الافتتاح ثم تجول سموه في ماتحتويه المدرسة من قاعات تدريب وساحات وحضانة للأطفال وعيادة طبية وقسماً للمرور وغيره من المرافق ، كما سلم سموه مفاتيح السيارات لـ20 متدربة من مدربات المدرسة ليبدأن العمل والتدريب الرسمي من اليوم.

ثم توجه سمو الأمير فيصل بن مشعل لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة مديرة مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة رقية بنت سليمان الصقية التي أوضحت فيها سعادتها بتدشين ثمرة من ثمار رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، بهدف تمكين المرأة السعودية وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء، مشيرةً إلى أن رعاية سمو أمير المنطقة للحفل تأتي دون شك إيمانًا بتعزيز دور المرأة في المنطقة، مقدمة شكرها الوفير لسمو أمير القصيم على افتتاحه المدرسة ومشاركتهن الفرحة، واصلةً شكرها لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه ودعمه لهن، سائلة الله أن يديم الخير على هذه البلاد.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن المدرسة وخططها الإستراتيجية وأهدافها وماتحتويه المدرسة من مرافق متنوعة حضانة للأطفال، وعيادة و40 مدربة.

عقب ذلك دشن سموه الموقع الإلكتروني لمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة كلمته التي أبدى فيها سعادته لافتتاح مدرسة تعليم القيادة ، مشيراً إلى أن المدرسة بدأت فكرتها منذ 8 أشهر حتى طبقت على أرض الواقع ، مفيداً أن هذه المدرسة دليل على أن هذه الجامعة تسعى في خدمة الوطن في شتى المجالات ، ولسرعة تمكين المرأة في المنطقة للقيادة الذي هو دعم لرؤية المملكة 2030، كاشفاً أن المدرسة هي بأيدي سعودية مئة بالمئة ولله الحمد من خلال أربعين مدربة من بنات الوطن ، مثنياً على جهود سموه ودعمه للجامعة وماتقدمه للمجتمع ، منوهاً بجهود الجميع الذي نتج عنه ماوصلنا إليه اليوم ، سائلا الله التوفيق للجميع.

ثم كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الجهات التي ساعدت على سرعة إنجاز ونجاح مدرسة تعليم القيادة ، كما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

كما زار سموه مستشفى جامعة القصيم ، وتجول في أقسامه وشاهد سموه آخر ما توصل إليه من إنجاز ، والوقوف ميدانياً على ذلك.

وشاهد سموه والحضور خلال الجولة عرض مرئي يوضح جهود ومخرجات الهيئة العامة لمتابعة المشروعات المتعثرة بجامعة القصيم ، وماقدمته من تحسن للأداء وحل كثير من المشاريع المتعثرة بالجامعة واستلام العديد من المشروعات.