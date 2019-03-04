صور.. السويدي بطلًا لشتوية القدم في وقت اللياقة

المواطن - الرياض

توج الرئيس التجاري والتخطيط الإستراتيجي في وقت اللياقة، عبدالله اللحيدان، الفائزين في البطولة الخامسة لكرة القدم الشتوية في مراكز وقت اللياقة 2019م، والتي اختتمت مؤخرًا على ملعب مركز السويدي بمدينة الرياض.

جاء ذلك بحضور مدير العلاقات العامة علي القرني والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، بشركة لجام للرياضة وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية، وبمشاركة 2088 لاعبًا، بمعدل 174 فريقًا من جميع مراكز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

وحصل فريق النجوم من مركز السويدي على لقب البطولة، بعد فوزه على فريق بيراميدز من مركز الندى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي قادها الحكم السعودي خالد الصلوي، على ملعب وقت اللياقة بالسويدي.

وفي نهاية الحفل كرم عبداللحيدان حكم البطولة واللجنة المنظمة والفائزين.

وأكد اللحيدان أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة؛ وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبرًا أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشارًا وتوسعًا، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.