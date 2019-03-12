صور.. السيارات المتهالكة تشوّه أحياء وقرى جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الثلاثاء، عشرات السيارات المتهالكة المنتشرة في شوارع أحياء وقرى مدينة جازان، والتي أصبحت تشوّه منظر الأحياء والقرى، منذ عدة أشهر، دون إزالتها من قبل أمانة المنطقة التي تجاهلتها منذ فترة طويلة.

وقال كل من محمد الزيلعي وعبدالعزيز عايل لـ“المواطن”: إن هناك عددًا كبيرًا من السيارات المتهالكة والمحترقة التي تنتشر بشوارع عدد من أحياء المنطقة التاريخية والروضة والصفا والمعبوج، بالإضافة إلى قرية الغشامية وقرية القعارية بشمال مدينة جازان، منذ فترة طويلة، وأصبحت تشوّه منظر الأحياء والقرى، وإن انتشار هذه السيارات المتهالكة يحتاج إلى اتخاذ قرار فوري من الجهات المسؤولة لحلها وإزالتها من الشوارع؛ نظرًا لطول مدتها وتركها بشكل غير حضاري.



وتساءل المواطنون عن دور أمانة المنطقة عن إزالة السيارات المتهالكة المنتشرة بالحي؟! مشيرين إلى أن أمانات المناطق الأخرى تقوم بإزالة التشوه البصري في مناطقها، بينما أمانة جازان تتجاهل إزالة التشوه البصري، ومنها السيارات المتهالكة المنتشرة بأحياء وقرى مدينة جازان منذ عدة أشهر! .

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة، وعلى رأسها أمانة المنطقة وبلدية جازان، بسرعة التحرك لإزالة عشرات السيارات المتهالكة والمحترقة التي تنتشر في شوارع الأحياء والقرى بجازان منذ فترة طويلة.